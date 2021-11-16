Босния и Герцеговина — Украина: ставка Максима Калиниченко на встречу квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина.



Ставка: обе забьют за 1.93.



«Босния и Герцеговина и Украина сыграют в последнем туре отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Это принципиальный матч для украинцев. Хотя, победив, они ещё ничего себе не обеспечат.



Сейчас ситуация в группе D такова, что Украина занимает третье место с девятью очками. Но для них ещё не всё потеряно. Финляндия со второй строчки опережает команду только на два балла. Так что вероятность выхода Украины на ЧМ хотя бы со второго места ещё есть.



Важен также соперник. У Финляндии в последнем туре это Франция. Правда, французы уже обеспечили себе выход из группы с первого места. Но это совсем не означает, что они теперь не станут бороться с финнами.



Однако и жёлто-синим достался в заключительном туре не самый лёгкий соперник – с Боснией они уже сыграли вничью в прошлом месяце. Тогда они обменялись одним забитым мячом и завершили матч – 1:1. Теперь боснийцы идут четвёртыми с семью баллами в активе. Они уже не имеют шансов занять даже второе место.



Учитывая неудачу в этой квалификации, Босния и Герцеговина вряд ли в последнем матче будет играть «спустя рукава». Украине будет не так просто в этой игре. Думаю, огорчить оборону украинцев боснийцы способны. Все-таки жёлто-синие не самым лучшим образом провели матчи отбора, часто пропускали.



Но для Украины это важнейший матч. Команде необходимо побеждать и надеяться на успех Франции в игре с финнами. Так что я буду верить в Украину. Хотя и думаю, что выиграет она не с сухим счётом. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Калиниченко.

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