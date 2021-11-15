Босния и Герцеговина — Украина. Александр Петраков выйдет в стыки без игроков из России

16 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Украины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех Боснии и Герцеговины оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Где смотреть матч Босния — Украина?

Коэффициенты букмекеров на матч Босния и Герцеговина — Украина 16 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Босния и Герцеговина — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 10-го тура отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина (16.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. Программа последнего, 10-го тура разбита на три дня. На 16 ноября запланировано семь встреч. В одной из них на стадионе «Билино Поле» состоится матч Босния и Герцеговина — Украина. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск.

Начнём с гостей. В семи турах квалификации ЧМ-2022 сборная Украины набрала девять баллов. Благодаря этому располагается на третьей строчке, но шансы попасть в Катар ещё есть. Для этого сначала необходимо обойти Финляндию в таблице, у которой на два пункта больше. Тогда путь в стыки будет открыт.



Омрачает положение дел минимальное количество побед у украинцев, в семи проведённых встречах удалось одержать лишь одну. Над Финляндией (2:1). Все остальные матчи, включая ответный с финнами (1:1), они сыграли вничью. Дважды с одинаковым счётом 1:1 это случилось с Францией, также с Казахстаном (1:1 и 2:2) и ещё раз — с Боснией и Герцеговиной (1:1).



На грядущую встречу команда выйдет запредельно мотивированной. Случиться может всё, хотя вряд ли Финляндия сумеет отобрать очки у французов, которые накануне не оставили мокрого места от Казахстана (8:0). Как видно, с забитыми мячами проблем особых нет, единственное, в чём хорошо бы добавить, — оборонительная линия.

Принципиальный Александр Петраков не вызывает в сборную Ярослава Ракицкого, весьма успешно выступающего за петербургский «Зенит». Оттого нередко приходится играть схемой с тремя защитниками, уверенность в собственной штрафной теряется. Благо нападение в порядке, пусть забивает довольно немного, зато исправно. Но надёжности в обороне могло быть больше.



Босния и Герцеговина страдает от похожей беды: защита оставляет желать лучшего. Не пропустили только в единственной победной игре с Казахстаном (2:0). Во всех остальных случаях сдержать атакующих игроков оппонентов не удалось, что привело к четырём ничейным исходам и двум поражениям. Не впечатляет.

В результате боснийцы закономерно расположились на четвёртой строчке с семью набранными баллами. За поездку в Катар смысла бороться уже нет, даже в случае победы над Украиной обойти финнов в таблице не получится. Уже сейчас не хватает четыре очка. Хотя о какой победе может идти речь, если последний матч сложился столь неудачно?



А был он как раз с финнами, которые даже были ослаблены красной карточкой: играли вдесятером с 37-й минуты. Несмотря на 28 нанесённых ударов (в створ пришлось лишь семь), гол забили всего один. Пропустили боснийцы при этом целых три раза. Хорошо, что Теэму Пукки ещё пенальти не реализовал, так был бы разгром. В общем, полный провал.



Теперь подопечные Ивайло Петева выйдут явно не в лучшем расположении духа, потерпев столь обидное поражение, потеряв шансы даже на стыки и имея проблемы в обороне. Шансов против крепкой, стабильной Украины мало. Могут рассчитывать на ничью, но зачем она? Думаем, можно взять П2 за коэффициент 1.78.

Приход Александра Петракова перелома не внёс, однако результаты при нём довольно неплохие. Команда видится дружным коллективом, готовым к игре даже с высококлассным противником. Пора сменить пластинку с ничейной на победную. Разность мотиваций тут должна помочь.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина 16 ноября 2021 года

Сборная Украины выступит фаворитом встречи. Играет она симпатично, голы есть в каждой встрече. Добавить бы немного в обороне, тогда будет результат. Мотивация неслабая, через стыковые матчи всё ещё можно попасть в Катар. Надо только обыграть сдавшую Боснию и Герцеговину и надеяться на помощь от французов.



Ставка: победа Украины за коэффициент 1.78.

Какой канал покажет матч Босния и Герцеговина — Украина?