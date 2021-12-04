«Милан» — «Салернитана»: прогноз Дениса Наливайко на матч Серии А

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Милан» — «Салернитана».
Ставка: обе забьют за 2.12.
«Понятное дело, что «Милан» – фаворит. У «Милана» есть проблема. По информации местных изданий, Симон Кьер, человек, который попал в список 30-ти лучших футболистов по мнению France Football, в рейтинг золотого мяча. Он порвал кресты, судя по всему.
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Для «Милана» это очень серьёзная потеря, потому что Кьер стал лидером. Ему удалось стать по праву одним из лучших защитников Серии А. Я бы рискнул и поставил, что «Милан» пропустит в этой игре, точнее, обе забьют. «Милан» в последних встречах, даже с Кьером всё равно пропускал. Моя ставка – обе команды забьют больше чем за 2», — сказал Наливайко.
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