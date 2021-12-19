«Реал» — «Кадис»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Кадис».
Ставка: победа «Реала» всухую за 2.14.
«Реал» Мадрид уверенно стартовал в новом сезоне с новым тренером – Карло Анчелотти быстро нашёл общий язык со своей командой, что нашло отражение на результатах команды. «Галактикос» мощно прошли групповой этап в Лиге чемпионов. В Примере «сливочные» вышли на первую позицию в таблице, где уже на восемь баллов опережают ближайшего преследователя.
«Кадис» стартовал не так мощно, как в прошлом сезоне, и добыл всего две победы и семь ничьих. После успеха в дуэли с «Атлетиком» потерпел три поражения подряд и только в последнем туре вырвал один балл в игре с «Гранадой».
У «Реала» сейчас всё получается, у команды стабилизировалась игра. Кроме того, в составе много игроков с огромным опытом и которым уже за 30. Плюс Карло Анчелотти – человек-глыба.
Ожидаю успех хозяев, которые могут одержать верх исключительно на опыте и сыгранности всего коллектива».
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