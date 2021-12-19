«Реал Мадрид» — «Кадис»: прогноз Дениса Наливайко на матч Ла Лиги

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 18-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Кадис».

Ставка: «Кадис» не забьёт за 1.99.

«У мадридского «Реала» у пятерых игроков или уже даже больше подтверждённые ковид-тесты. В целом букмекерам этой зимой, в эту новую волну штамма «омикрон» нужно вводить линию «будет ли игра или нет». Давайте отталкиваться от того, что эта игра состоится.



Мадридский «Реал», судя по всему, станет чемпионом. Команда очень классно играет, имеет солидный отрыв по очкам. В последних семи встречах «Реал» пропустил всего лишь дважды – от «Севильи» и «Гранады». «Кадис» в этом сезоне борется за выживание. Мне кажется, что «Кадис» в этом матче не сумеет отличиться. Статистика «Реала» сейчас очень хорошая. Делаю ставку – «Кадис» не забьёт примерно за двойку».

Чего ждать от матча «Реал» — «Кадис»?