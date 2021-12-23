Канада — Россия: эксперты назвали фаворита товарищеского матча перед МЧМ-2022 по хоккею

24 декабря состоится товарищеский матч Канада U20 — Россия U20. Начало встречи — в 3:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.
Эта игра станет последней для молодёжной сборной России перед МЧМ-2022, который пройдёт с 26 декабря по 6 января в Эдмонтоне.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.71, успех сборной России идёт за 3.74.
Букмекеры считают, что товарищеский матч Канада — Россия 24 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.18. Гол в первые восемь минут идёт за 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.
Итоговая победа сборной России оценивается в 2.75, а победа Канады — в 1.45.
Эксперты оценили шансы сборной России выиграть МЧМ-2022 по хоккею в Канаде.
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Прогноз на выступление сборной России на групповом этапе МЧМ-2022.
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