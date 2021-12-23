Канада — Россия. Наша молодёжь покажет себя перед МЧМ-2022!

24 декабря состоится товарищеский матч Канада U20 — Россия U20. Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.71, успех сборной России идёт за 3.74.

Где смотреть матч Канада — Россия?

Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Россия 24 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Канада — Россия 24 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 голов идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 голов — за 2.18. Гол в первые восемь минут идёт за 1.81. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

Канада — Россия: прогноз на товарищеский матч перед МЧМ-2022 по хоккею (24.12.2021)

Кубок Первого канала завершён, хотя любителям хоккея скучать не придётся. Скоро стартует молодёжный чемпионат мира, он пройдёт в Канаде. Но сперва — товарищеские матчи. Всё внимание к битве молодёжных сборных Канады и России, которая состоится на льду «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Команды завершают подготовку. Канадцы стартуют в группе А, а россияне — в группе В со сборными США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Примечательно, что россияне привезут состав только из тех хоккеистов, которые выступают в России. Никто из Северной Америки не попал в заявку, такого не было давно.

Товарищеская встреча покажет, насколько российская молодёжка готова к турниру. У «кленовых» состав на МЧМ едет внушительный. Получил вызов в сборную первый задрафтованный в этом году вратарь Себастьян Косса. Вызван и Бретт Брюшо, который попадёт на драфт только в 2022 году. У обоих голкиперов не менее 92 процентов отражённых бросков.

В нападении, конечно же, выделяется Коннор Бедард. Считается наследником Гретцки. Парень 2005 года рождения, но уже разрывает Западную хоккейную лигу. 24 очка в 24 играх в этом сезоне. Мэйсон Мактавиш успел дебютировать за основу «Анахайма». Также выступит Дилан Гюнтер — «Эдмонтон», WHL. В обороне Кейден Гуле, который брал серебро на прошлом МЧМ. И это ещё не весь список.

Что же противопоставит сборная России? Среди вратарей Ярослав Аскаров (СКА), который играл на прошлом МЧМ, Егор Гуськов из «Локомотива» и Максим Моторыгин (ЦСК ВВС). В защите выделяются Владимир Грудинин (ЦСКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев») и Кирилл Кирсанов (СКА). В нападении зажигать будут Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА).

Вратарская линия во главе с Аскаровым смотрится неплохо, в защите тоже интересно. Да и в нападении забрасывать есть кому. Не стоит забывать, что состав полностью из игроков из России. А канадцы играют в различных лигах Америки. Хотя говорить о полном превосходстве хозяев мы бы не стали. У руля сборной России Сергей Зубов, который сам выступал за океаном. Специфику понимает.

В товарищеском матче установка будет, скорее, присмотреться к сопернику, к самому себе, нежели сыграть на победу. Кстати, товарищеские встречи в ноябре Россия провела неплохо. Обыграла Финляндию (6:3), Чехию (5:3) и Швецию (5:2). У Канады же последние матчи на таком уровне были разве что на прошлом молодёжном чемпионате мира.

Правда, сборная России не обыгрывала канадцев с 2014 года. И это накладывает определённое давление на ребят. Градус, разумеется, будет высокий. Однако вряд ли сейчас нужно побеждать любой ценой. Гораздо важнее, чтобы состав подошёл в оптимальном состоянии и без потерь. Хотя можно сказать, что в личных встречах соперники часто пробивают верх.

За 10 прошлых противостояний только три раза тотал был ниже пяти шайб. Так что вполне можно попробовать взять ТБ и в этот раз. Плюс российская сборная в последних товарищеских матчах забросила 16 шайб. Канадцы сильны, букмекеры считают их фаворитами турнира. Говорить о победе мы бы не стали. Однако ждём яркого хоккея.

Канада U20 — Россия U20: прогноз и ставка на товарищеский матч 24 декабря 2021 года

Молодёжная сборная России хорошо прошлась по соперникам в ноябре, но даже товарищеская игра с сильной Канадой — это целое испытание. Хотя перед стартом турнира это ещё и отличная возможность посмотреть на одного из главных конкурентов и прислушаться к себе. Выделять фаворита не будем. На наш взгляд, лучше остановиться на голах. С результативностью хорошо у обеих сторон.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.70.

Какой телеканал покажет матч Канада — Россия?

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