«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Германии

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 18-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.
Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» больше 1 за 1.84.
«Баварию» накрыла волна коронавируса, уже точно 9 игроков заболели. Также есть травмированные и отбывшие на кубок Африки. Из-за большого числа пропусков в составе руководство даже обращалось к Лиге о переносе матча, но получила отказ. Конечно при любых раскладах «Бавария» сильна, но все-таки Нагельсманну придется затыкать дыры в обороне игроками имеющимися в распоряжении. Фактически из защитников остались Зюле и Павар, чего может не хватить в матче против принципиального соперника.
Где смотреть матч «Бавария» — «Боруссия М»?
«Боруссия» Менхенгладбах также имеет пропуски из-за травм и ковида, но все-таки их значительно меньше. Практически все команды Хюттера всегда были заточены на атаку, а при должном настрое способны доставить максимум трудностей соперникам.
Даже при оптимальных составах «Боруссия» Менхенгладбах часто огорчала Нойера забитыми мячами. Теперь же хозяевам придется играть без основного кипера и с экспериментальной обороной. С учетом пропусков в составах, у гостей наверняка будут шансы для гола, а возможно даже большего», — сказал Туров.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Боруссия М».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Боруссия М».
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