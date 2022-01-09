«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико» в 20-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.

Ставка 1: ничья за 3.25.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча за 1.67.

«В ближайшем 20-м туре чемпионата Испании пройдёт ещё одна интересная игра по афише. Унаи Эмери против Диего Симеоне. «Вильярреал» против «Атлетико».

«Атлетико» прервал серию неудач и обыграл в мадридском дерби «Райо Вальекано» (2:0). Корреа забил два мяча, и он продлил контракт с «Атлетико», что можно назвать позитивной новостью для клуба. Потихоньку возвращаются те, кто был в лазарете или сидел на карантине из-за коронавируса.



«Вильярреал» набрал просто сумасшедшую форму. В конце прошлого года и в начале этого клепает голы просто пачками. В последних двух играх пять голов в ворота «Алавеса» и столько же в ворота «Леванте». С «Атлетико» такие номера вряд ли пройдут.



«Атлетико» не проигрывает «Вильярреалу» уже несколько матчей подряд. Учитывая турнирное положение, учитывая, что всё так плотно и тесно в чемпионате Испании, то первостепенной задачей для мадридцев будет не проиграть в этом матче. Тем более что надо учитывать форму, которую набрал «Вильярреал» и Жерар Морено в частности.



Я бы в этом матче рискнул и попробовал бы сыграть ничью за коэффициент выше тройки. Последняя игра между «Вильярреалом» и «Атлетико» оказалась сногсшибательной. Тогда мадридцы провели одну из своих лучших игр в чемпионате. Много моментов было создано, «Атлетико» мощно атаковал, «Вильярреал» использовал свои шансы в контратаке. Там было всего два удара в створ ворот у «Вильярреала», который забил два, но на последней минуте пропустил и матч завершился со счётом 2:2.



Мне кажется, что и сейчас в этой системе координат, в том состоянии, в котором команды подходят к этой встрече, вполне реально, что они сыграют вничью, но не в такую результативную. Поэтому рассмотрите вариант ТМ 2.5 мяча за 1.65, либо рассмотрите вариант с ничьей. У букмекеров нет однозначного фаворита в этой паре.



Думайте сами и решайте сами — мой прогноз это ничья и ТМ 2.5 мяча».

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