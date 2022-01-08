«Вильярреал» — «Атлетико». Чемпион Испании далёк от выздоровления

9 января состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита: поставить на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Атлетико» 9 января 2022 года

Букмекеры не считают, что матч «Вильярреал» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико» (09.01.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем прямо сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Тем не менее футбольный сезон, как это было полтора года назад, останавливать не собираются. 9 января в 20-м туре испанской Примеры на стадионе «Керамика» местный «Вильярреал» примет мадридский «Атлетико». Начало — в 23:00 мск.

После неудачного старта сезона «Вильярреал» сумел реанимироваться. В последних четырёх турах чемпионата Испании выдал яркую серию побед: обыграл «Райо Вальекано» (2:0), «Реал Сосьедад» (3:1), «Алавес» (5:2) и «Леванте» (5:0). Теперь располагается на восьмой строчке и даже претендует на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.



В нынешнем розыгрыше евротурнира тоже порядок. «Жёлтая субмарина» сумела выгрызть место в плей-офф благодаря победе в решающем матче над итальянской «Аталантой» (3:2). По итогам жеребьёвки в 1/8 финала она сыграет с «Ювентусом». Впрочем, до этого ещё далеко, сейчас на прицеле — внутренняя арена.



Зато вот в Кубке Короля клуб из Вильярреала проявил себя не лучшим образом. В 1/16 финала уступил хихонскому «Спортингу» (1:2), выступающему в Сегунде. Решающий гол на 88-й минуте забил украинский защитник — Богдан Милованов. Унаи Эмери подобрал боевой состав, потому закономерным провал назвать нельзя.

Стоит отметить, что с результативностью у его подопечных проблем нет, за 19 туров чемпионата Испании 31 раз поразили сетку ворот противников. Особенно хорош Жерар Морено, на счету которого семь мячей в 10 матчах. Выходи он на поле почаще — возможно, даже конкурировал бы с Каримом Бензема за первую строчку в этом вопросе.



«Матрасники» же пребывают в кризисе, за последние пять туров Ла Лиги одержали только одну победу над побитым коронавирусом «Райо Вальекано» (2:0). В остальных встречах уступили. Сначала «Мальорке» (1:2), затем «Реалу» (0:2), «Севилье» (1:2) и, наконец, «Гранаде» (1:2). Крайне неприятная серия, пора приходить в чувство.

После успеха в последнем туре чемпионата Испании мадридцы отправились сражаться в Кубке Короля. Вот там они отвели душу, одержав крупную победу над скромным «Райо Махадаонда» (5:0). Противник был, конечно, не из грозных, однако для поднятия морального духа результат вполне сгодится.



В целом «Атлетико» смотрится неплохо. Прошлый сезон, конечно, был гораздо лучше, но и сейчас ситуация терпимая. Располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Ла Лиги и демонстрирует приятный атакующий футбол. За 19 туров клуб наколотил 32 мяча. Проблема в обороне, пропустил по собственным изрядно — 22 раза.



Именно из-за этого подопечные Диего Симеоне неуверенно выступили в Лиге чемпионов. С трудом прорвались в плей-офф, одолев ослабленный красными карточками «Порту» (3:1). В ходе игры инициативой не владели и нанесли столько же ударов по воротам. Более того, процент владения мячом остался за соперником.

К грядущему противостоянию «Вильярреал» подходит в роли фаворита. По крайней мере, на гол наиграть способен. Он набрался уверенности и ярко выступает в Ла Лиге, чего не скажешь об «Атлетико», который одержал только одну победу за последние пять туров. Однако ставить на лобовую победу хозяев всё равно рискованно.



Всё же они неудачно выступили в Кубке Испании, так что говорить о полном выздоровлении мы бы не стали. Зато оппонент из Мадрида, напротив, разгромил своего противника. Наверняка находится в оптимистичном настроении. У Антуана Гризманна рецидив травмы бедра, зато Луис Суарес накануне забил. Ответить чемпион сможет, но не более. Поэтому лучше возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставка на матч Примеры «Вильярреал» — «Атлетико» 9 января 2022 года

На дистанции обе дружины выглядят нестабильно, однако в плане результативности с ними трудно поспорить. На двоих настреляли 63 мяча в чемпионате Испании. Пропустили тоже весьма прилично — 42. Раз крепостью обороны не славятся, значит, точно порадуют яркой игрой и большим количеством голов. Думаем, как минимум по одному разу забить сумеют.



Ставка: обе забьют за 1.85.