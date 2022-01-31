Казахстан — Украина: прогноз Амиржана Муканова на матч ЧЕ-2022 по мини-футболу

Бывший тренер сборной Казахстана по мини-футболу Амиржан Муканов дал прогноз на четвертьфинал ЧЕ-2022 по мини-футболу Казахстан — Украина.
Ставка: в итоговом счёте будет цифра 1 за 2.50.
Тарас Шпичка дал прогноз с коэффициентом 5.00 на матч Казахстан — Украина.
«Соперники не лучшим образом начали: украинцы неожиданно проиграли голландцам, казахи в концовке при невыразительной игре спаслись от поражения со словенцами. Далее команды разобрались со своими проблемами и прошли в плей-офф.
Сила Казахстана в тактике — стандарты, контратаки и подключение Игиты. Правда, голкипер казахстанцев очень неважно выглядел в дебютном матче. Зато с итальянцами после первой неудачной вылазки он практически перестал подключаться и великолепно отражал все удары Мерлима и его партнёров. У украинцев тоже порядок с контратаками. При этом у Казахстана есть игроки, которые способны решить судьбу матча: тот же Игита, один из лучших игроков мира, Дуглас и находящийся в великолепной форме Оразов.
Очень важным будет, как Косенко сможет подготовить в тактическом плане команду к этому противостоянию и нейтрализовать сильнейших игроков. Ставлю на то, что в итоговом результате матча будет цифра один».
Где покажут матч Казахстан — Украина?
Ставка на матч Россия — Грузия: разгромная победа команды Скоровича.
Эксперты назвали фаворита ЧЕ-2022 по мини-футболу перед стартом плей-офф.
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