Россия — Португалия: прогноз Амиржана Муканова на финал чемпионата Европы по футзалу

Бывший тренер сборной Казахстана по мини-футболу Амиржан Муканов сделал прогноз на финал ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.
Ставка: ничья в основное время за 4.20.
«Эти сборные давно не встречались на крупных турнирах. Игра россиян на чемпионате Европы произвела на меня двоякое впечатление. В полуфинале они в первой половине первого тайма с большим запасом переигрывали украинцев, но тренер Украины Александр Косенко перешёл на игру с пятым полевым, и у ворот Путилова тут же пошли голевые. Против некоторых вариантов расстановки украинцев у игроков обороны России определённо проявлялось недопонимание. А ещё после перерыва россиянам не удавалось должным образом контролировать мяч, инициатива перешла к украинцам.
Россия — Португалия: во сколько начало, какой канал покажет.
Португальцы по схожему сценарию с чемпионатом мира вышли в финал и на Евро. Вновь, проигрывая испанцам, подопечные Жоржа Браза отыгрались и вырвали победу. Блистает главное молодое дарование мира — Зикки, который оформил дубль.
Игра португальцев очень вариативна. Думаю, встречаются две равные команда, и результат во многом будет определен тем, как себя проявят лидеры команд. Мне кажется, что матч закончится вничью в основное время».
Тренер сборной России по пляжному футболу дал прогноз на матч Россия — Португалия.
Позади Украина, впереди финал. Сборная России может выиграть первое золото за 23 года.
Скорович: никакой эйфории после победы над Украиной у сборной России нет.
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