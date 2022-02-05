Португалия — Россия. Этими парнями стоит гордиться!

6 февраля состоится матч финала чемпионата Европы по футзалу Португалия — Россия. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.19, а успех сборной Португалии идёт за 2.62. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ по футзалу Португалия — Россия 6 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч финала чемпионата Европы Португалия — Россия 6 февраля не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.14, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.69. Если россияне забьют в обоих таймах, сыграет коэффициент 1.70. Вероятность того, что матч завершится в дополнительное время, оценена экспертами в 6.70.

Португалия — Россия: прогноз на финал чемпионата Европы по мини-футболу (06.02.2022)

Это случилось! Сборная России по футзалу обыграла в полуфинале сборную Украины и вышла в финал чемпионата Европы. Что здесь необычного? Во-первых, сам факт, что матч прошёл. Причём прошёл вполне благополучно и без уклона в политику, если не считать крики болельщиков. В нынешних реалиях это уже хорошо.

Второй момент — теперь россияне находятся в шаге от звания чемпионов Европы, а такой шанс выпадает не каждый день. С другой стороны, сомнений в победе над украинцами изначально было не так уж много. Российская команда подходила к матчу в статусе фаворита, а затем подтвердила его на паркете.

Подопечные Сергея Скоровича открыли счёт уже в начале второй минуты первого тайма. Затем долго и старательно обороняли добытое преимущество, Украине даже приходилось выпускать пятого полевого. Надо сказать, что оппонент, в принципе, довольно часто снимал голкипера, чтобы хоть как-то оказать давление.

При игре «4 на 5» россиянам пришлось пользоваться контратаками. В целом получилось неплохо. Один гол Артёма Ниязова в падении чего стоит! Впоследствии он стал победным. Хотя одним из ключевых стал всё же момент с пенальти. В самой концовке Андрей Афанасьев совершил неудачный подкат в собственной штрафной.

Однако украинский универсал Пётр Шотурма при счёте 2:3 не сумел реализовать шестиметровый удар, пробив по центру. Голкипер Дмитрий Путилов справился. За оставшуюся минуту с небольшим времени команда Украины тоже не сумела сравнять счёт, создала один полумомент с прострелом за считаные секунды до конца.

Сборная России показала, что умеет грамотно обороняться и отвечать острыми контрвыпадами. Впрочем, с позиционными атаками тоже особенных проблем на текущем турнире нет. Забили россияне уже 22 мяча всего за пять встреч при 17 ударах в створ в среднем. Солидно! Даже у сборных Испании и Казахстана показатели не такие хорошие.

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С другой стороны, теперь соперник предстоит крайне серьёзный. Сборная Португалии — единственная команда, кроме сборной России, которая ни разу не оступилась на пути к финалу. Даже на групповом этапе набрала все девять возможных очков, одержав три победы. У тех же испанцев и казахов были ничьи в группе.

Кроме того, португальцы в полуфинале тоже показали характер, отыгравшись у сборной Испании со счёта 0:2 после первого тайма. Дубль оформил нападающий Зикки, а в послематчевом интервью заявил, что команда подойдёт к финальному матчу в полной готовности. Недооценивать Россию действительно опасно.

Сами португальцы меньше забили и чуть больше пропустили, хотя атакуют так же опасно, как россияне. В створ ворот соперников приходится более 16 с половиной ударов в среднем за матч. Любопытно, что главным голеадором команды является защитник Афонсу Жезус, забивший четыре раза за пять игр.

Впрочем, в топ-5 списка бомбардиров текущего чемпионата Европы входят сразу трое россиян. Артём Антошкин за четыре встречи наколотил пять голов, у Ивана Чишкалы столько же, но за пять встреч. А Антон Соколов отличился четыре раза в пяти матчах. Так что бояться португальцев явно не стоит, наши выступают как минимум не хуже.

Букмекеры считают, что встреча не должна получится слишком результативной. Однако, на наш взгляд, вполне можно проверить голы сборной России в обоих таймах за 1.70 или «обе забьют в каждом тайме» за 2.82. Как видно, на второй вариант эксперты предлагают уже более внушительный коэффициент.

Логика здесь следующая. Даже принципиальный матч со сборной Украины подарил болельщикам голы, причём обе команды забивали в каждом из двух таймов. Теперь же россиян ждёт не менее грозный соперник, который здорово атакует. Ставки столь же высокие, любая ошибка может дорого стоить.

Так что с концентрацией проблем не возникнет. Это понятно. Однако и сама Португалия, и сборная России забивают много, но и на ноль играют редко. Так что вряд ли мы увидим похожий сценарий полуфинала с украинцами. Скорее, напротив — должно быть достаточно моментов. Словом, ждём голов.

Прогноз и ставка на финал ЧЕ-2022 по футзалу Португалия — Россия 6 февраля 2022 года

Сборная России в эмоциональном полуфинале прошла сборную Украины, но теперь соперник будет ещё сложнее. Португальцы здорово атакуют, с ними предстоит сыграть более аккуратно. Однако ждём голов от россиян в обоих таймах. Дело в том, что атака российской команды — одна из лучших на турнире. А пропустили португальцы даже больше, чем россияне.

Ставка: Россия забьёт в каждом тайме за 1.70.

Позади Украина, впереди финал. Сборная России может выиграть первое золото за 23 года.

Игрок сборной Украины Серый: у футзала такой поддержки не было никогда.

Нападающий сборной Португалии: мы разберём сборную России и будем готовы к финалу.