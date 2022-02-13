«Эспаньол» — «Барселона»: Константин Генич дал прогноз на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона» в 24-м туре испанской Примеры.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.

«Казалось бы, что только вчера возглавил «Барселону» Хави, но три месяца пролетели очень быстро. Первый матч у него был как раз с «Эспаньолом» в конце ноября прошлого года, где «Барселона» выиграла 1:0, но с большим трудом.

«Барселона» готова отдать € 60 млн за Фекира.

Как вы знаете, «Барса» очень яркий матч провела с точки зрения реализации немногочисленных созданных моментов в игре с «Атлетико». Каталонцы выиграли 4:2, Дани Алвес был в огне – забил первый мяч после возвращения в «Барселону», сделал передачу и удалился. Для «Барселоны» Хави победа получилась не совсем типичной. У «Барсы» в первом тайме был умопомрачительный КПД – что ни атака, то забитый мяч.



«Эспаньол» проиграл «Атлетику» Бильбао. Поражение получилось обидным, потому что «Эспаньол» быстро забил, но затем так же быстро пропустил два гола. Но в дерби есть своя перчинка, своя специфика.



У «Эспаньола» все в строю, у «Барселоны» не будет Дани Алвеса из-за дисквалификации, плюс несколько футболистов находятся в лазарете. Обамеянг уже дебютировал, Траоре в первом матче сделал голевую передачу.



Последние матчи между «Эспаньолом» и «Барселоной», как правило, получаются не очень результативными. Есть неприятная для «Эспаньола» закономерность – он не может обыграть «Барселону» в последних 14 домашних матчах в Ла Лиге. Последний раз «Эспаньол» выигрывал дома у «Барселоны» аж в 2007 году. Да, была победа не так давно в Кубке Испании 1:0, но в чемпионате негативный тренд сохраняется.



Настрой у «Эспаньола» будет сумасшедший, но «Барса» что-то нащупала в последнее время с Хави, новички укрепили состав. Вряд ли второй матч подряд у «Барсы» будет таким же результативным, да и «Эспаньол» не будет лезть на рожон. Моя ставка – «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Видится мне ничья 1:1 либо победа «Барселоны» с минимальной разницей в счёте.



Это мои мысли на каталонское дерби, а ставить или нет – выбираете исключительно вы. Смотрим футбол и болеем за нашу ставку».

Ставка на матч «Сассуоло» — «Рома» с коэффициентом 3.80.

Канселу назвал игрока «Манчестер Сити», который выиграет «Золотой мяч» в будущем.

Агуэро: теперь я — Железный человек.