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«Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне

«Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.32.

«Вот уже и большой европейский футбол подошел к нашим экранам. «Спортинг» — «Манчестер Сити». Лига чемпионов. Дождались.

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В этом матче предлагаю поставить на два варианта. Первый — победа «Манчестер Сити». Здесь коэффициент невысокий. Команда Гвардиолы – фаворит. Тут даже и разжевывать не надо почему.

Вторая ставка — «Манчестер Сити» забьёт последний мяч в этой игре. Объясню почему. «Манчестер Сити» в последних матчах регулярно забивает во вторых таймах. Горожане здорово играют вообще и на выезде в частности. Если попытать счастья и внимательно посмотреть статистику, то «Манчестер Сити» — одна из самых верных команд по части последнего гола в матче.

В целом я думаю, что в этой игре будет много голов, много моментов. Должны получить удовольствие от такого футбола, потому что соскучились», — сказал Казаков.

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