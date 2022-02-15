«Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Спортинга» с форой (+2) за 1.60.



«Возвращается Лига чемпионов. Поговорим сначала о матче «Спортинга» и «Манчестер Сити». Всегда непросто прогнозировать матчи с участием «горожан». Команда всегда играет примерно в одном стиле, а вот результаты всё же получаются разными.

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«Манчестер Сити» выиграл 10 из последних 11 матчей, но забивал то 1 мяч, то 6-7. При этом статистические показатели у команды не менялись. Многое зависит от задач, от соперника, от удачи.



Букмекеры в этом матче видят фаворитом «Манчестер Сити». Не думаю, что есть резон играть с форами на «Сити». Сомневаюсь, что у команды Гвардиолы всё будет просто. Во-первых, «Спортинг» — действующий чемпион Португалии. В прошлом году у команды была лучшая оборона в чемпионате, и в этом всё так же.



«Спортинг» показывает интересный футбол и почти во всех важных матчах добивается желаемого результата. В Лиге чемпионов удалось обыграть «Боруссию» с нужным счётом. Было уже два дерби с «Бенфикой», и каждый раз «Спортинг» был сильнее. Победили в чемпионате на выезде и в финале Кубка Лиги.



Отличный сезон проводит тройка нападения «Спортинга», особенно Гонсалеш, которым, говорят, интересовался Клопп. Он входит в расширенный скаутский список «Ливерпуля». Если бы не экстренная покупка Луиша Диаша, то летом Клопп мог бы рассмотреть его в качестве усиления атакующей линии.



Мне кажется, что для Лиссабона здесь всё будет не так безнадёжно. Шансы у команды будут, она может играть дерзко и огрызаться. У «Манчестер Сити» периодически возникают проблемы после потери мяча, а «Спортинг» — как раз такая опасная команда, которая может создать команде Гвардиолы проблемы.



В данном случае стоит рискнуть и поставить на Лиссабон. У меня два варианта на этот матч. «Спортинг» с форой (+2) за 1.60. Думаю, у «Спортинга» будут шансы отличиться. А коэффициент всего лишь на один гол лиссабонцев составляет 1.94. Такие варианты стоит рассмотреть», — сказал Петросьян.

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