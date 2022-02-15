«Спортинг» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Спортинга» с форой (+2) за 1.60.



«Спортинг» у себя на «Жозе Алваладе» будет принимать «Манчестер Сити», одного из главных фаворитов розыгрыша.

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«Спортинг» только что, ведя 2:0 с «Порту», не удержал преимущества. Тайм практически он отыграл в меньшинстве. Очень энергозатратная игра получилась — с удалениями, с упущенными шансами на победу. Как это отразится на команде Аморима в лигочемпионской игре с «Манчестер Сити» — вопрос.



На групповом этапе дома была только одна неудачная игра для «Спортинга» — с «Аяксом». Все остальные были удачны. Вообще, только раз в этом сезоне «Спортинг» не забил. Исключаем матч в Дортмунде.



«Манчестер Сити» играет в кошки-мышки со своими соперниками. Видно что сейчас не на полную мощность «Манчестер Сити» использует свой потенциал. И в последней игре это бросалось в глаза, несмотря на крупный счёт. Сам футбол был далёк от стопроцентной выкладки.



Понятно, что Лига чемпионов — это своя история. Если же посмотреть статистику дома в еврокубках, «Спортинг» редко кому-то проигрывает в 2 мяча и больше. «Манчестер Сити» же редко кого громит в гостевых матчах в еврокубках.



Помним, что это первый матч. Аморим наверняка что-то придумает. Опять в 3 защитника будут играть.



Думаю, «Спортинг» может крупно не проиграть. Мой прогноз — «Спортинг» с (+2) за 1.60», — сказал Генич.

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