«Спортинг» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.87.



«Действующий чемпион Португалии в этом году уже потерял контроль над первой позицией, которую уступил «Порту». За 22 тура текущего сезона «львы» добыли 17 побед и три ничьих, которые принесли 54 очка и второе место в турнирной таблице.

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В последнем матче бело-зелёные сыграли вничью с лидером. Нельзя не отметить победу команды в Кубке лиги страны, которую португальцы выиграли у «Бенфики».



Сегодняшние гости уверенно лидируют в чемпионате Англии, при этом провалили выступления в Кубке и Суперкубке. В групповом раунде Лиги чемпионов «горожане» заняли первое место, опередив «ПСЖ». В последних двух матчах АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы обыграли «Брентфорд» и «Норвич».



Соперники встречались три раза, причем дважды выигрывали португальцы. Хочу отметить, что в последний раз команды играли друг с другом 10 лет назад.



Я считаю, что у «Спортинга» шансы на успех есть – команда играет неплохо, но «Манчестер Сити» очень хорош. Более того, Стерлинг начал забивать, и шансов на успех у английского клуба всё-таки будет больше.



Ожидаю много голевых моментов и жёсткий футбол, который принесёт забитые мячи и минимальный успех гостей», — сказал Мостовой.

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