«Локомотив» — ЦСКА: ставка Константина Генича на московское дерби

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.
«Обсудим один из центральных матчей 21-го тура РПЛ. «Локомотив» примет ЦСКА. «Локомотиву» повезло, три очка, заработанные в матче с «Химками», не забрали. Но по игре московский клуб, что в матче с «Енисеем», что против «Химок» оставил неоднозначное впечатление.
«Локомотив» — ЦСКА: когда начало, какой канал покажет?
Команда не организована и играет на каких-то эмоциях, которые есть у отдельных футболистов. В защите у «Локо» хаос. Если снова сыграет Мампасси, то после матчей с «Енисеем» и «Химками» он оставил не очень положительное впечатление.
ЦСКА сейчас на ходу. Да, была тяжёлая победа над «Нижним Новгородом». Вымучили в самой концовке, но в целом по игре смотрелись неплохо. Ранее была победа над «Сочи», до этого победа над «Спартаком». Если ЦСКА будет на сто процентов уверен, что обыграет «Локомотив», то у него будут проблемы.
Думаю, что тандем братьев Березуцких найдёт посыл к своим игрокам, чтобы вдруг не было недооценки. Тем более что это дерби, а ЦСКА сейчас набрал ход. По турнирной таблице матч для армейцев очень важный. Ярко себя проявляют новички, но не забываем, что именно ЦСКА меньше всего пропустил в этом чемпионате.
Учитывая дезорганизацию «Локомотива», тем более что за неделю вряд ли что-то кардинально поменялось, я думаю, что ЦСКА безусловный фаворит. Можно было бы сыграть победу ЦСКА за коэффициент 2.30. Можно взять победу ЦСКА с форой (0). Я же подстрахуюсь максимально и возьму непоражение ЦСКА при тотале матча меньше
3.5 мяча. Думаю, что армейцы продлят свою беспроигрышную серию, а может, продлят и победную серию".
Юрий Сёмин поддержал идею расширения РПЛ.
Ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.25.
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