«Локомотив» — ЦСКА. Юсуф Языджи обеспечит Лоськову проблемы на новой должности

12 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.42.

«Локомотив» — ЦСКА: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 12 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (12.03.2022)

Первый месяц весны близится к экватору. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась финальная. 12 марта состоятся три встречи 21-го тура. В самой поздней из них на стадионе «РЖД Арена» сразятся «Локомотив» и ЦСКА. Начало столичного дерби запланировано на 19:00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

«Локомотив» спустился на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, сейчас пребывает в кризисе. Отчасти из-за слишком частой смены наставников. Маркус Гисдоль принял решение покинуть страну, а пост главного тренера достался его помощнику — Марвину Компперу. У немца даже нет соответствующей лицензии, потому в заявках на матчи его имя пока не числится.



Успешно возобновить сезон при таком раскладе было бы чудом. Однако его не случилось. Железнодорожники выбыли из Кубка России, потерпев разгромное поражение в 1/8 финала в матче с «Енисеем» (0:4) из ФНЛ. Отчасти неудача обусловлена красной карточкой, которую схлопотал Наир Тикнизян на 36-й минуте при счёте 0:1.



Затем в матче последнего тура чемпионата России, красно-зелёные с трудом обыграли «Химки» (3:2) на домашнем стадионе. Противостояние выдалось крайне противоречивым. Оппонент смотрелся гораздо симпатичнее в первом тайме, хотя был ослаблен дисквалификациями двух важных игроков. Подлил масла в огонь арбитр, который принял сомнительное решение удалить игрока химчан.

Несмотря на меньшинство, химчане сумели отыграться. На 72-й минуте счёт сравнял Дидье Ламкель Зе. Железнодорожники дожали — на 80-й минуте забил новичок Ян Кухта. Однако в последнем матче за чешскую «Славию» нападающий схлопотал красную карточку и должен был отбывать дисквалификацию. Потому «Химки» обратились в КДК с просьбой присудить «Локомотиву» техническое поражение, но им отказали.



У ЦСКА обстановка намного приятнее. В зимнее трансферное клуб усилился Юсуфом Языджи, Хорхе Карраскалем, Хесусом Мединой и Жан-Филиппом Гбаменом. Новобранцы уже приносят колоссальную пользу. В том числе благодаря их стараниям удалось возобновить сезон с побед в матчах со «Спартаком» (2:0) и «Нижним Новгородом» (1:0) в РПЛ, а также обыграть «Сочи» (2:1) в 1/8 финала Кубка России.

Особой похвалы заслуживает Языджи. Во всех встречах турок отметился результативными действиями. Сначала забил со штрафного в московском дерби, затем записал на свой счёт две голевые передачи на Игоря Дивеева в матче с сочинцами и, наконец, поразил ворота нижегородцев в добавленное ко второму тайму время.

Матч с «Нижним Новгородом» выдался тяжёлым. Александр Кержаков намеревался набрать очки за счёт схемы с пятью защитниками, однако активность подопечных Алексея Березуцкого вынудила нижегородцев часто нарушать правила. В итоге красную карточку получил защитник Акош Кечкеш. Угрозы же воротам Игоря Акинфеева практически не возникало.

Карпин и «Ростов» — вечная любовь. Тренер сборной снова будет работать на два фронта.

Красно-зелёные проиграли шесть из восьми последних официальных матчей во всех соревнованиях. Победу в игре с «Химками» одержали благодаря тому, что соперник играл в меньшинстве. Стоит заметить, что два из трёх голов забили довольно примитивным способом — при помощи забросов. С ЦСКА такие фокусы вряд ли пройдут.



Дело в том, что красно-синие могут похвастаться очень надёжной оборонительной линией. В 20 матчах чемпионата России пропустили только 16 мячей — меньше всех. Плюс в гостях выступают получше многих. В 10 выездных матчах добыли 16 очков, одержав пять побед, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.



Возьмём П2 за коэффициент 2.38. Статус московского дерби, конечно, сохраняется, но, на наш взгляд, армейцы сейчас идут фаворитами. В «Локомотиве» неразбериха и кризис, исполняющим обязанности главного тренера на дерби будет Дмитрий Лоськов, хотя готовит к матчу команду Марвин Комппер.

ЦСКА же с дуэтом братьев Березуцких у руля команды смотрится более целостно и грозно. Отдельно стоит отметить линию обороны, которая обновилась. В отличной форме находятся Бийол и Дивеев, а часто ломающийся Бруно Фукс залечил все свои травмы и тоже закрепился в основе. А в атаке теперь заправляет Юсуф Языджи, который очень хорош.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 12 марта 2022 года

«Локомотив» испытывает большие проблемы с построением игры из-за частой смены тренеров. Поражение в Кубке от «Енисея» и тяжёлая победа над замыкающими турнирную таблицу РПЛ «Химиками» говорит о многом. ЦСКА, в свою очередь, великолепно усилился зимой и радует результатами. Демонстрирует завидную надёжность в обороне и в целом оставляет более приятное впечатление. Поставим на победу гостей.



Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 2.38.

Бруно Фукс: моя череда неудач в России закончилась.

Юрий Сёмин поддержал идею расширения РПЛ.

Президент УЕФА: у меня сердце сжимается, что пришлось наказать российских спортсменов.