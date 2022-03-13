Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» – «Краснодар» в 21-м туре РПЛ

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

Ставка: «Спартак» победит за 1.66.

«Давайте начнём с положения команд в турнирной таблице. «Спартак» стоит гораздо хуже — на девятом месте. «Краснодар» на пятом. Шесть очков преимущество «Краснодара», да ещё и игра в запасе. «Спартак» будет играть на волне победы над «Динамо» 2:0. Все подчеркивают, что новый тренер «Спартака» избрал правильную тактику и тактически переиграл тренера «Динамо». До этого «Спартак» назабивал мячей в Кубке России. Там проявили себя и новобранцы, и те, кого до того критиковали.

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«Краснодар» одержал сложную победу над «Уралом» 2:1 на своём поле. «Краснодар» в новой ситуации. Все легионеры уехали, и эта победа для меня даже удивительна в каком-то смысле. Сами краснодарцы радовались этой победы, а многие не ожидали. Хватит ли этого настроя для победы в гостях для победы над более классным соперником? Я имею в виду не только «более классного, чем «Урал», но и «более классного, чем «Краснодар».



В первом круге была победа «Краснодара» дома 20 ноября 2:1. «Краснодар» пять матчей идёт без поражений, но ситуация совершенно новая. В чемпионате сезона-2020/2021 были две победы «Спартака». Болельщики прекрасно их помнят, потому что это были победы 3:1 и 6:1.



Поддержка фанатов в новой ситуации, когда они допущены на трибуны, будут играть на пользу «Спартаку». В хорошей форме Бакаев. Промес и Николсон отлично себя проявляют. Чем может ответить «Краснодар»? Своим настроем и хорошими футболистами. Можно сказать, что Сафонов сейчас сильнее Селихова и Максименко. Я боюсь, что сейчас в «Краснодаре» ещё не всё устаканилось, и этого команде не хватит. Поэтому верю в победу «Спартака».

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