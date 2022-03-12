«Спартак» — «Краснодар». Красно-белые воспользуются неразберихой в клубе Сергея Галицкого

13 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 13 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (13.03.2022)

Первый месяц весны близится к экватору. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя. 13 марта состоятся три встречи 21-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве сразятся столичный «Спартак» и «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

За зиму «Спартак» сильно изменился. На посту главного тренера Паоло Ваноли заменил Руя Виторию. Также к коллективу присоединились Шамар Николсон, Даниил Хлусевич, Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра, Илья Свинов, Данил Пруцев и Никита Чернов. Тем не менее возобновить сезон с победы не удалось. Потерпел поражение в матче 20-го тура РПЛ от ЦСКА (0:2).



Красно-белые имели уйму возможностей поразить ворота оппонента, однако подвела реализация. На стадии 1/8 финала Кубка России данный недуг удалось перебороть. Закономерно одержали крупную победу над «Кубанью» (6:1). Хет-трик записал на свой счёт Шамар Николсон, дублем отметился Квинси Промес, и ещё один мяч забил Леон Классен.



Успешное выступление в кубковом соревновании приподняло настрой подопечных Паоло Ваноли. В матче последнего тура чемпионата России они одержали победу над мощным «Динамо» (2:0). Голами отметились всё те же Николсон и Промес, на 26-й и 37-й минутах соответственно. Затем в добавленное к первому тайму время игрок оппонента схлопотал красную карточку. Интрига на этом моменте, по сути, исчезла.

У «Краснодара» тоже есть важные изменения. После увольнения Виктора Гончаренко пост главного тренера занял Даниэль Фарке, но вскоре немец покинул страну. Временно исполняющим обязанности стал Александр Сторожук. Под его руководством «быки» возобновили сезон с победы в матче 20-го тура РПЛ над близящимся к зоне вылета в ФНЛ «Уралом» (2:1).

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Других матчей после зимнего перерыва клуб из Краснодара не проводил. Впрочем, может, оно и к лучшему. Противостояние с уральцами ожидаемо выдалось не из лёгких. Оппонент больше владел мячом и нанёс больше ударов. Если бы не великолепная игра Матвея Сафонова, который парировал пять ударов в створ, счёт был бы иной.



Такое ужасное выступление обусловлено тем, что легионеры краснодарской команды предпочли воспользоваться возможностью временного трудоустройства. В одностороннем порядке приостановили контракты со своим клубом Вандерсон, Кайо, Ботхейм, Рамирес, Кордоба, Кабелла и Классон. То есть лидеры. Потеря серьёзная.



Москвичи же вернулись после зимнего перерыва с отличными ресурсами и возможностью поправить положение дел в оставшуюся часть сезона. Единственным негативным моментом может стать потеря Промеса. Игрока подозревают в незаконной деятельности. Впрочем, это уже другая история. Сейчас красно-белые на ходу.

Чего не скажешь о краснодарцах, которые лишились поддержки легионеров и провели только один матч после рестарта РПЛ. Последняя очная встреча завершилась в их пользу, но теперь уже вряд ли удастся повторить успех. Особенно в Москве. Думаем, можно взять Ф1 (-1) за коэффициент 1.87. Альтернативный вариант — П1 + ТБ 1.5 мяча за 1.77.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 13 марта 2022 года

«Спартак» сумел реанимироваться после поражения от ЦСКА, одержав победу в Кубке России над «Кубанью» и в матче последнего тура РПЛ над мощным «Динамо». А вот «Краснодар» угодил в чёрную полосу. Легионеры отвернулись от команды, иностранный тренер — тоже. Победа над «Уралом» — по большей части заслуга Сафонова. Думается, в грядущем матче и он не спасёт.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за коэффициент 1.87.

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