«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Севилья» в 30-м туре Примеры.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Севилья» подхватила какой-то вирусняк ничьих – в последних трёх играх команда сыграла вничью. Но надо отметить, что в последний раз в рамках чемпионата «Севилья» проигрывала в ноябре прошлого года «Реалу».

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«Севилья» очень неудачно играет на «Камп Ноу». Если не ошибаюсь, то она там не выигрывает больше 10 лет. Сейчас «Севилья» немножко поехала с горочки, а «Барса» хороша, она набрала ход. Но это было до паузы на матчи сборных, поэтому не знаю, как она может сказаться.



После победы над «Реалом» матч с «Севильей» – хороший вызов. Поверить в то, что «Барселона» снова не пропустит, рискованно, тем более что атака у «Севильи» бодрая и качественная. Тем не менее на выезде «Севилья» играет не очень убедительно в последнее время. Но у «Барселоны» есть проблемы в обороне, что показал матч с «Реалом», особенно первый тайм. Думаю, что у «Севильи» будут шансы забить. В то, что «Барселона» со своей яркой атакой забьёт, я практически не сомневаюсь.



Велико искушение поставить на победу «Барселоны», но я всё же поставлю на «обе забьют» за коэффициент 1.95».

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