«Интер» — «Милан»: прогноз экспертов «Фонбет» на матч Кубка Италии 19 апреля

В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Интер» сыграет с «Миланом». Матч «Интер» – «Милан» начнётся в 22:00 по московскому времени на стадионе «Сан-Сиро». «Россонери» не проигрывают с января, но и «Интер» не сдаёт позиции: три победы подряд и серия из девяти матчей без поражений. Чего ждать от решающей игры полуфинала? Эксперты «Фонбет» дали прогноз.



Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.80.



Трудно дать прогноз на исход матча, так как соперники в отличной форме и имеют действующие длительные беспроигрышные серии. Куда проще предположить, сколько голов будет в очередной очной встрече миланских клубов. И «Интер», и «Милан» входят в пятёрку самых надёжных команд этого сезона Серии A. «Милан» сохранил ворота в неприкосновенности в семи последних встречах во всех турнирах, «Интер» в девяти последних матчах если и пропускал, то не больше одного мяча. Первая встреча в рамках полуфинального противостояния прошла без голов, вторая игра обещает быть не менее напряжённой и упорной, так что не стоит ждать от команд больше двух мячей за матч. Ставка на тотал меньше 2.5 прошла в двух из трёх последних очных встреч «Интера» и «Милана».