«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Дениса Наливайко на матч испанской Примеры

Денис Наливайко — спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на перенесённый матч 21-го тура Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 2.15.

«Отложенная игра испанской Ла Лиги. «Райо Вальекано» свой прошлый матч с «Эспаньолом» выиграл. Это вообще первая победа за длительное время. «Барса» выиграла свой матч с «Реалом Сосьедад», но подопечным Хави очень повезло, что в прошлом туре она не пропустила.

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Здесь я ожидаю атакующую игру. «Райо» не паркует «автобус» и не делает ставку на надёжную игру в обороне, так как попросту не умеет это делать. «Барселона» явный фаворит этой встречи, но котировки на исход и фору крайне малы.

Исходя из этого, предлагаю сделать ставку на угловые. Ожидаю огромное количество прострелов и навесных передач в этом матче. Играю больше 9.5 углового».

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