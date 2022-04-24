Выбери своего фаворита в столичном дерби и получи фрибет до 2500 рублей от «Фонбет»

«Фонбет» запустил акцию для новых клиентов в преддверии столичного дерби между ЦСКА и «Динамо». Матч в рамках 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги начнётся на «ВЭБ Арене» 24 апреля в 19:30 по московскому времени.



Акция стартует 20 апреля в 14:00 и продлится до 21:00 24 апреля. Выберите своего фаворита дерби и пройдите регистрацию в «Фонбет», используя соответствующий промокод.



Если вы считаете, что победит ЦСКА, то регистрируйтесь с промокодом MSK1. Промокод MSK2 — для тех, кто считает, что победит «Динамо». Если же вы считаете, что в матче будет ничья, то проходите регистрацию с промокодом MSKX. Каждый участник акции получит фрибет 2000 рублей, а те, кто оставит верный прогноз на исход дерби, получат дополнительный фрибет 500 рублей.



Необходимым условием является прохождение идентификации до уровня «Начальный» и внесение депозита от 1000 рублей. Получить фрибет можно только при использовании мобильного приложения. 25 апреля дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.



Регистрируйтесь в «Фонбет», получайте бонусы и делайте ставки на матч ЦСКА – «Динамо»!