Выбери своего фаворита в столичном дерби и получи фрибет до 2500 рублей от «Фонбет»

«Фонбет» запустил акцию для новых клиентов в преддверии столичного дерби между ЦСКА и «Динамо». Матч в рамках 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги начнётся на «ВЭБ Арене» 24 апреля в 19:30 по московскому времени.
Акция стартует 20 апреля в 14:00 и продлится до 21:00 24 апреля. Выберите своего фаворита дерби и пройдите регистрацию в «Фонбет», используя соответствующий промокод.
Если вы считаете, что победит ЦСКА, то регистрируйтесь с промокодом MSK1. Промокод MSK2 — для тех, кто считает, что победит «Динамо». Если же вы считаете, что в матче будет ничья, то проходите регистрацию с промокодом MSKX. Каждый участник акции получит фрибет 2000 рублей, а те, кто оставит верный прогноз на исход дерби, получат дополнительный фрибет 500 рублей.
Необходимым условием является прохождение идентификации до уровня «Начальный» и внесение депозита от 1000 рублей. Получить фрибет можно только при использовании мобильного приложения. 25 апреля дополнительные фрибеты в размере 500 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.
Регистрируйтесь в «Фонбет», получайте бонусы и делайте ставки на матч ЦСКА – «Динамо»!
- 24 апреля 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:09
-
12:50
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:30
-
10:00