«Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано».
Ставка: «Барселона» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.26.
«Барселона» прервала серию неудач, выиграв на сложном выезде у «Реала Сосьедад». Обострить борьбу за чемпионство не удалось — «Реал» через тур или два оформит победу. «Барселоне» же надо сохранить своё место в четвёрке. Для этого такие встречи, как с «Райо Вальекано», надо выигрывать.
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Мадридский клуб очень здорово начал сезон, его многие хвалили. Но постепенно команда падала всё ниже и ниже. Забиралась до пятого места, а сейчас 13-я. Теоретически даже вылететь можно, но вряд ли это произойдёт. Тем более в последнем туре «Райо» победил в Барселоне «Эспаньол». Команда очень неплохая, просто в какой-то момент была утрачена мотивация игроками. Они понимали, что высоко им не забраться, а задача по сохранению прописки решена. Слишком сильно расслабились, а после такого собираться сложно.
Я думаю, что «Барселона», конечно, выиграет. Но вряд ли матч будет очень результативным. Кураж ушёл у команды Хави, голы стали даваться с трудом. А «Райо» не так уж много пропускает — в среднем чуть больше гола за игру.
Моя ставка — победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча. Уверен в прогнозе на 8 из 10».
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