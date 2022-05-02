«Арсенал» Тула — «Нижний Новгород»: ставка Егора Титова на матч 27-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Нижний Новгород» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.68.
«Ещё одна встреча команд из нижней части таблицы. Для «Арсенала» она, наверное, уже решающее значение имеет. Результатов нет, игры тоже. Проиграли даже «Рубину», который точно сейчас не в порядке. Уверенности никакой. По сути, остается рассчитывать, что в этом сезоне никто не вылетит. Но решение не принято.
Футбол будет осторожным. Обе команды будут бояться пропустить первыми. Отыграться будет крайне тяжело. Если кто-то поведёт, то вцепится в нужный счёт, будет делать всё, чтобы соперник ничего не создал. Там уже совсем футбола не будет. Сплошная борьба.
Голов, яркой игры от такого матча ждать не стоит. «Нижний Новгород» в обороне смотрится очень неплохо, его и сильнейшие наши клубы с трудом обыгрывают. А «Арсенал» всё-таки на своём поле играет, и должна же быть хоть какая-то мотивация. Нужно спасаться, подниматься со дна. Поэтому мой вариант — тотал меньше 2.5 мяча. Два гола — это предел для такой встречи», — сказал Титов.
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