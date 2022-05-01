«Арсенал» — «Нижний Новгород». Александр Кержаков приблизит туляков к ФНЛ

2 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Нижний Новгород» (02.05.2022)

Последний месяц весны порадует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести по три-четыре матча. 2 мая состоится встреча, которая закроет программу 27-го тура. На стадионе «Арсенал» в Туле местный «Арсенал» примет «Нижний Новгород».

За последние шесть туров РПЛ «Арсенал» не одержал ни одной победы при всего одной ничьей — с пребывающим в упадке «Ахматом» (0:0). В остальных встречах потерпел поражения, в том числе от ослабленного уходом легионеров «Рубина» (0:1). Стоит заметить, что казанцы таким образом прервали пятиматчевую безвыигрышную серию.



Вследствие неудач тульская команда закрепилась на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Вероятность вылета во второй по значимости дивизион страны очень велика, ведь до конца сезона осталось всего четыре игры, а отставание от располагающегося на 14-й строчке «Урала» составляет целых шесть очков.



Подливает масла в огонь то, что «канониры» имеют самую ненадёжную оборону в РПЛ. За 26 матчей они пропустили 52 мяча. К нападающим тоже есть вопросы, забили за этот период лишь 25 раз. И это при том, что зимой к клубу присоединился Джордже Деспотович. Форвард отметился только одним мячом и одной голевой передачей за семь встреч в чемпионате России в составе «Арсенала». Мало.



Также нападающий принял участие в противостоянии 1/8 финала Кубка России с «Аланией» из ФНЛ. Записать на свой счёт результативных действий вновь не получилось. Более того, владикавказцы смотрелись увереннее и интереснее. В результате подопечные Миодрага Божовича потерпели закономерное поражение (0:1) и покинули соревнования.



А вот нижегородцы в последних шести встречах в РПЛ выступили очень неплохо. Сначала сыграли вничью с «Уфой» (0:0) и «Спартаком» (1:1), затем обыграли «Ростов» (2:1), уступили «Динамо» (0:1), поделили очки с «Химками» (0:0) и проиграли «Локомотиву» (1:2). В последнем случае один мяч сумели отквитать в меньшинстве.



Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что железнодорожникам его клуб очень обидно проиграл. Директор отметил старания команды и похвалил главного тренера Александра Кержакова за проделанную работу. Впрочем, по делу. Наставника действительно есть за что похвалить.

Кержаков удачно преодолел кризисный период после ухода легионеров, а также сумел найти применение примкнувшему зимой Дмитрию Стоцкому. Защитник быстро адаптировался и даже помог своему новому клубу одержать победу над крепким «Ростовом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ. В компенсированное к первому тайму время Стоцкий забил красивый гол, который стал победным.



Во втором тайме интересных событий не было. Нижегородцы сели в глухую оборону и добыли три очка. За это вновь стоит отдать должное Кержакову. В течение всего текущего розыгрыша чемпионата России тренер использовал схему с пятью защитниками. Вследствие этого его подопечные за 26 матчей пропустили не очень много — 36 мячей.



Однако при такой стратегии не могли не возникнуть проблемы с результативностью. За этот же период нижегородцы забили только 23 гола. Потому и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Позади идут раздухарившиеся «Химки» и «Урал». Для того чтобы избежать стыковых матчей и вылета в ФНЛ, нужно набрать в оставшихся четырёх турах как можно больше очков. Это понятно.



Несмотря на то что предстоящий матч состоится в Туле, гораздо больше верится в успех подопечных Александра Кержакова. Дело ещё в том, что они имеют хорошую по собственным меркам статистику выездных встреч: за 13 матчей потерпели пять поражений, четыре раза сыграли вничью и одержали четыре победы. Думаем, можно поверить в ещё одну. Коэффициент — 3.04.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года

«Арсенал» пребывает в ужасном состоянии, о чём свидетельствуют результаты последних семи встреч в РПЛ. Если уж кризисный «Рубин» сумел обыграть туляков, то «Нижний Новгород» тоже может справиться с этой задачей. Благодаря Александру Кержакову и точечному усилению в лице Дмитрия Стоцкого нижегородская команда вызывает симпатию. На наш взгляд, гости вполне могут выиграть.



Ставка: победа «Нижнего Новгорода» за коэффициент 3.04.