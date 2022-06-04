Бельгия — Нидерланды: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в первом туре Лиги наций УЕФА. Игра состоялась в Брюсселе, итоговый счёт — 4:1 в пользу оранжевых.
Мбаппе получил травму во втором матче после продления контракта с «ПСЖ».
На исходе первого тайма с передачи Френки де Йонга отличился Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество гостей после паса Стивена Бергёйса.
Через 10 минут Дензел Дюмфрис довёл счёт до разгромного, передачей отметился Дейли Блинд. На 65-й Депай оформил дубль, Блинд снова оказался в ассистентах. В компенсированное время Миши Батшуайи провёл гол престижа.
Сборная Нидерландов возглавила четвёртую группу в Лиге А с тремя очками. Также три балла набрала Польша. Бельгия и Уэльс замыкают квартет.
Сборная Беларуси потерпела восьмое поражение подряд в официальных матчах.
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Сборная Франции впервые с 2018 года проиграла в основное время.
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