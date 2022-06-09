Португалия — Чехия: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Португалия – Чехия в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 2.04.
«Говоря о португальской сборной, мы будем непрерывно вспоминать рекорд Роналду по забитым мячам за сборную, который задвигает его всё выше и выше. Понятно, что португальцы большие фавориты, потому что они играют дома. Букмекеры считают так же. Но, мне кажется, что у чешской сборной свои контраргументы могут найтись, тем более Португалия не та команда, которая всегда надёжна в защите, к тому же она не всегда выдерживает, когда против неё начинают играть жёстко. А чехи, скорее всего, именно этим и займутся.
Я бы выбрал на этот матч вариант ставки обе забьют с коэффициентом 2.04. Мне кажется, это самое лучшее, что мы можем обнаружить в такой игре», — сказал Андронов.
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