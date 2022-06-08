Португалия — Чехия. Криштиану Роналду и Ян Кухта в предвкушении оваций

9 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Португалия — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех чехов оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Ловчев: игроков вроде Рассказова в «Спартаке» быть не должно.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Португалия — Чехия (09.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набирает обороты Лига наций. На 9 июня запланировано девять встреч 3-го тура. В одной из них на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне померяются силами Португалия и Чехия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В первых двух турах португальцы добыли неплохие результаты. Сначала сыграли вничью с Испанией (1:1), а затем разгромили Швейцарию (4:0). Во втором случае одним из главных героев стал Криштиану Роналду. Нападающий оформил дубль и обновил рекорд по голам за сборную. Теперь на его счету 117 мячей.

«Манчестер Сити» готов включить Зинченко в сделку по Шкриньяру.

В текущем сезоне лидер Португалии выступал с переменным успехом. Хорошие отрезки чередовались с плохими в зависимости от морального состояния, которое напрямую соотносилось с делами его клуба — «Манчестер Юнайтед». Можно сказать, что португальцу приходилось в одиночку тащить коллектив к успеху. Статистика говорит о многом. За 30 матчей в АПЛ забил 18 мячей и отдал три голевые передачи.



Также отметился шестью голами в семи матчах Лиги чемпионов. Однако, к сожалению, стараний форварда оказалось недостаточно. «МЮ» выбыл из главного еврокубкового соревнования, уступив на стадии 1/8 финала мадридскому «Атлетико». А розыгрыш АПЛ с горем пополам завершил на шестой строчке в турнирной таблице.

К матчу 1-го тура Лиги наций Роналду и его одноклубник — Бруну Фернандеш — подходили явно не с лучшим настроением. За последние шесть встреч в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу и один раз сыграл вничью. В остальных матчах потерпел поражения. Фернанду Сантуш предусмотрительно выделил Роналду лишь 30 минут игрового времени.



Зато в матче со Швейцарией нападающий получил все 90 минут. В результате не подвёл. Впрочем, похвалы заслуживают и другие футболисты португальской национальной команды, в том числе Диогу Жота и Бернарду Силва. Помощь высококлассных форвардов «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» соответственно оказалась очень кстати. Оба отметились полезными действиями.

Гендиректор «Факела» Асхабадзе колко ответил на жалобы Газизова.

Сборная Чехии тоже добыла хорошие результаты в первых двух турах Лиги наций, хотя в обоих случаях выступала в роли аутсайдера. Играла строго вторым номером. Сначала одержала победу над Швейцарией (2:1), а затем сыграла вничью с Испанией (2:2). В обоих матчах голами отметился легионер московского «Локомотива» — Ян Кухта.



Нападающий грамотно отрывался от защитников, пребывая на грани офсайда. Затем убегал за спины, выходя один на один с вратарём. Именно таким образом чехи создали все три опасных момента у ворот испанцев. Лишь один из них Кухта не сумел преобразовать в гол. Мяч предательски проскользнул рядом со штангой.



Стоит отметить, что бомбардир «Локомотива» впервые выступает в роли основного нападающего национальной команды. Ранее на острие атаки регулярно был Патрик Шик, забивший в этом сезоне 24 мяча за 27 матчей в чемпионате Германии в составе леверкузенского «Байера». Эксперимент Ярослава Шильгавы со сменой наконечника оказался очень полезным.



Предстоящая встреча обещает получиться яркой и результативной. Фаворитом выглядит Португалия, но списывать таких чехов со счетов, на наш взгляд, не стоит. Это абсолютно другая команда, нежели та, что боролась за путёвку на грядущий розыгрыш чемпионата мира. То, что может бороться на равных с Испанией, говорит о многом. Пусть и не без хитрости.

Сборная Португалии ничуть не хуже испанцев. В её арсенале множество талантливейших игроков, которых готов вести за собой Криштиану Роналду. Кажется, форвард возвращается в светлую полосу. Думаем, можно взять ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.80. Должно быть весело.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года

Обе команды порадовали результативностью в предыдущих турах. Предстоящий матч тоже наверняка получится ярким. У португальцев оклемался после неудач с «МЮ» Криштиану Роналду, что уже предвещает много голов. Плюс есть другие талантливые форварды, которые умеют забивать. У чехов же раздухарился Ян Кухта. Испанцам не удалось его остановить, а смогут ли португальцы? Остаётся загадкой. Как бы там ни было, думаем, голов будет много.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

Эквадору грозит отстранение от ЧМ-2022 за подделку документов.

Булыкин предложил «Динамо» вернуть Черчесова на пост главного тренера.

В «Зените» рассказали, когда объявят о продлении контракта с Семаком.



Тренер сборной Украины Петраков резко ответил на вопрос о составе команды.



Ловчев: у «Спартака» один путь — приехать в Питер и обыграть «Зенит»!