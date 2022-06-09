Португалия — Чехия: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций 9 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Чехия в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2024.



Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.70.



«В Лиссабоне Португалия, катком проехавшая по Швейцарии (4:0) и показавшая прекрасный футбол, на сей раз будет принимать чехов. Чехия пока не проигрывает в этой группе — победили швейцарцев, не проиграли Испании и даже были там близки к победе.

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Но, мне кажется, будет тяжеловато чехам с их обоймой игроков хорошо подойти к третьему матчу подряд, да ещё и на выезде в Португалии. Португалия мощнее. И у неё поглубже скамейка, побольше вариантов у Сантуша. К тому же это домашний матч.



Я думаю, Португалия — безусловный фаворит матча. И чехам может просто не хватить силёнок на третий матч подряд. Хотя против Испании и особенно против Швейцарии чехи смотрелись неплохо.

Думаю, что Португалия выиграет этот матч. Можно взять с форой (-1) за 1.75. Более смелые игроки могли бы взять и с форой (-1.5).

Я считаю, Португалия с хорошо поставленной игрой не будет откладывать дело в долгий ящик. В двух предыдущих матчах чехи открывали счёт. На сей раз, думаю, это сделают португальцы и одержат победу», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

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