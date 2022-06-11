Украина — Армения: где смотреть матч Лиги наций онлайн 11 июня 2022 года, время начала

Сегодня, 11 июня, состоится матч 3-го тура Лиги наций Украина — Армения. Начало игры — в 16:00 мск.

Прогноз на матч Украина — Армения с коэффициентом 9.60.

В прямом эфире трансляцию матча можно будет посмотреть с помощью видеосервиса «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех армян оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 6.00.



Букмекеры считают, что матч Украина — Армения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

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