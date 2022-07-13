«Олот» — «Барселона»: букмекеры оценили шансы каталонцев в первом предсезонном матче

13 июля состоится товарищеский матч «Олот» — «Барселона». Начало игры — в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 2.49 на матч «Олот» — «Барселона».
«Олот» по итогам прошлого сезона поднялся в четвёртый по силе дивизион чемпионата Испании. Встреча состоится в Олоте на стадионе «Камп Мунисипаль».
Эксперты не сомневаются в подопечных Хави: поставить на успех «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.11. Победа «Олота» оценена в 23.00. Заключить пари на ничью предлагается за 8.90.
Аналитики ждут от матча большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.73.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.52.
Победа «Барселоны» с разницей в три и более мяча идёт за 2.10. Победа «Олота» с форой (+2.5) доступна за 1.88.
Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Химки» — «Зенит».
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