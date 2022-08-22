Получи повышенный фрибет от «Фонбет» на матч «МЮ» — «Ливерпуль»!

В понедельник в английской Премьер-лиге состоится суперматч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Букмекерская компания «Фонбет» подарит всем новым клиентам бонус в 3000 рублей просто за регистрацию.



Кто бы мог подумать, что к третьему туру «МЮ» и «Ливерпуль» на двоих не будут иметь ни одной победы в АПЛ! Более того, манкунианцы с Криштиану Роналду в составе проиграли оба матча и идут на последнем месте в таблице! 22 августа на «Олд Траффорд» точно будет жарко. Отступать просто некуда!



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