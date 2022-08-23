«Бенфика» — «Динамо» Киев: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Португалии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Бенфика» — «Динамо» Киев.
Ставка: победа «Бенфики» и ТМ 4.5 за 1.69.
«Первый матч показал разницу в классе двух команд. «Бенфика» с первых минут контролировала происходящее на поле, ещё до перерыва обеспечила себе комфортное преимущество и, даже несмотря на это, после перерыва не потеряла концентрацию и не снижала требования к себе.
Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».
Убедительная победа в гостях вовсе не означает, что португальцы расслабятся дома. Шмидт прекрасно знает, что киевское «Динамо» — серьёзная команда, способная на сюрпризы и не собирающаяся сдаваться.
Так что если ротация у хозяев и будет, то несущественная. Яремчук, например, скорее всего, выйдет с первых минут, чтобы сыграть против своих соотечественников.
Предположу, что «Бенфика» так же, как и неделю назад, будет контролировать игру и наверняка воспользуется моментом, когда киевляне станут отправлять вперёд слишком большие силы. Думаю, португальцы забьют гол или два и в спокойном ключе доведут дело до победы», — сказал Петросьян.
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