«Бенфика» — «Динамо» Киев. Украинцам светит только Лига Европы

23 августа состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо». Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Динамо» оценивается в 8.70. На ничью дают коэффициент 5.10.

Коэффициенты букмекеров на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» 23 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «Динамо» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.07.

Анализ и прогноз на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» (23.08.2022)

Исход противостояния решился в Польше, где «Бенфика» усилиями Жилберто и Гонсалу Рамуша на нейтральном стадионе забила два безответных гола и похоронила интригу с шансами киевлян на выход в групповую стадию. Чудеса в футболе, конечно, бывают, но здесь не тот случай. «Динамо» и так не без доли везения добралось до раунда плей-офф, но тут уже удача отвернулась.

«Бенфика» мощно начала сезон, выиграв все пять стартовых матчей. Победная серия лиссабонцев насчитывает 11 игр кряду, и началась она ещё в конце прошлого сезона. В этих 11 матчах «орлы» пропустили всего семь голов, а забили 33. Впечатляюще, особенно на фоне «Динамо», которое за тот же отрезок пропустило вдвое больше, а забило почти втрое меньше.

У «Динамо» изначально было очень мало шансов на успех в матчах с «Бенфикой». Первый матч только подтвердил все опасения. Мирча Луческу вновь делал ставку на надёжную игру в обороне и планировал отталкиваться от этого. Но всё сразу пошло не так, как надо. Быстрый гол поломал планы румынского специалиста. В перерыве Луческу сумел перестроить игру, и «Динамо» спаслось от совсем уж неприличного счёта. Если бы игра продолжалась, как и в первом тайме, то киевляне вряд ли ушли бы от разгрома.

«Бенфика» для «Динамо» даже исторически очень сложный соперник. С учётом игры недельной давности, команды провели семь матчей, и киевляне выиграли из них только один – самый первый в далёком 1991 году. Дальше были пять поражений и одна ничья. Шесть матчей подряд киевляне не могут забить «Бенфике», а сами за это время пропустили 12 голов.

В ответной игре в состав «Динамо» возвращаются Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Неделю назад они отбывали дисквалификацию и не могли помочь команде. Других потерь у киевлян нет, как нет проблем с составом и у «Бенфики». Много писали об интересе «Ньюкасла» к Гонсалу Рамушу, но, к несчастью для киевлян, лучший бомбардир португальцев на старте сезона всё ещё в составе. Наверное будет главной угрозой воротам Бущана.

Гонсалу Рамуш — проблема не только для «Динамо», но и для украинского легионера в «Бенфике» Романа Яремчука. Воспитанник киевской команды сейчас вчистую проигрывает конкуренцию молодому португальцу. Ещё ни разу с начала сезона Роман не выходил в основе и не забил ни одного гола. «Динамо» должно быть хорошим раздражителем для Романа, но вряд ли он получит достаточно времени, чтобы серьёзно напрячь оборону своей бывшей команды.

Перед ответной игрой с «Динамо» «Бенфика» провела не самый выдающийся матч в чемпионате Португалии, минимально обыграв новичка «Каза Пия» на его поле благодаря голу Гонсалу Рамуша. «Бенфика» играла неплохо, но бросалась в глаза просевшая реализация моментов. Лиссабонский клуб атаковал много, однако до реально опасных моментов у ворот соперника дело доходило реже обычного.

«Динамо» должно было стартовать в чемпионате Украины начиная с этой недели, но из-за матча с «Бенфикой» игра 1-го тура с участием киевлян была перенесена. Выступления в квалификации Лиги чемпионов остаются единственной реальной игровой практикой «Динамо» за весь последний месяц. Конечно, сейчас тонус уже лучше, но максимум, на что можно рассчитывать, — гол престижа.

Прогноз и ставки на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо» 23 августа 2022 года

Португальский гранд не из тех команд, которые после успешного матча уйдут в оборону, чтобы сохранить преимущество. Тем более они не будут этого делать в домашнем матче. «Бенфике» незачем экономить силы, вряд ли она сильно опасается киевлян, чтобы начать осторожничать, так что велик шанс увидеть яркую игру на встречных курсах. Тому же «Динамо» нет смысла сидеть в обороне, как киевляне это делали почти во всех матчах квалификации. Нужно отыгрываться. Забивать «Динамо» умеет, а оборона португальцев — не главный козырь. На наш взгляд, отличный расклад, чтобы обменяться голами.

Ставка: обе забьют за 2.07.