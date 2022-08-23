«Бенфика» — «Динамо» Киев: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, прогнозы и ставки

23 августа в Португалии пройдёт ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Динамо». Начало игры запланировано на 22:00 мск.



Почему киевское «Динамо» провалится в Португалии.



Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». В первом матче португальский клуб одержал победу со счётом 2:0.



Аналитики снова отдают португальцам явное преимущество: поставить на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.34. Успех киевского «Динамо» оценивается в 8.90. На ничью дают коэффициент 5.27.



Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.



Если забьёт «Бенфика», сыграет коэффициент 1.08. Гол киевлян идёт с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.07.



Выход «Бенфики» в групповой этап Лиги чемпионов доступен за 1.01, шансы «Динамо» оценены в 30.0.

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