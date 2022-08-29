Формула-1, Гран-при Бельгии: результат гонки, кто выиграл, кто попал в очки

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии Формулы-1. Действующий чемпион стартовал в гонке с 13-й позиции из-за замены мотора.

Хэмилтон отреагировал на слова Алонсо, который назвал его идиотом.

Вторым стал напарник Макса Серхио Перес, тройку лидеров замкнул гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.



Другой пилот итальянской команды, Шарль Леклер, финишировал на пятом месте, но после штрафа откатился на шестое. Пятым классифицировался Фернандо Алонсо, четвёртым стал Джордж Расселл.

Седьмая позиция у Эстебана Окона, восьмая — у Себастьяна Феттеля, девятая — у Пьера Гасли. Очковую зону замкнул Александер Албон.

Хэмилтон: извиняюсь перед всеми моими поклонниками за такую гонку.

Автор The Athletic: не верю, что Овечкин забьёт 50 голов за сезон.

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА добирался до Ростова на поезде.

Александр Головин отдал голевой пас в матче с «ПСЖ».

Результаты всех матчей 7-го тура РПЛ.

Геркус: есть много причин, по которым Захарян не перейдёт в «Челси».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после контакта с Фернандо Алонсо был вынужден сойти уже на первом круге.