Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Формула-1, Гран-при Бельгии: результат гонки, кто выиграл, кто попал в очки

Формула-1, Гран-при Бельгии: результат гонки, кто выиграл, кто попал в очки
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии Формулы-1. Действующий чемпион стартовал в гонке с 13-й позиции из-за замены мотора.

Хэмилтон отреагировал на слова Алонсо, который назвал его идиотом.

Вторым стал напарник Макса Серхио Перес, тройку лидеров замкнул гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Другой пилот итальянской команды, Шарль Леклер, финишировал на пятом месте, но после штрафа откатился на шестое. Пятым классифицировался Фернандо Алонсо, четвёртым стал Джордж Расселл.

Седьмая позиция у Эстебана Окона, восьмая — у Себастьяна Феттеля, девятая — у Пьера Гасли. Очковую зону замкнул Александер Албон.

Хэмилтон: извиняюсь перед всеми моими поклонниками за такую гонку.

Автор The Athletic: не верю, что Овечкин забьёт 50 голов за сезон.

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА добирался до Ростова на поезде.

Александр Головин отдал голевой пас в матче с «ПСЖ».

Результаты всех матчей 7-го тура РПЛ.

Геркус: есть много причин, по которым Захарян не перейдёт в «Челси».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после контакта с Фернандо Алонсо был вынужден сойти уже на первом круге.

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:25.52,894
2.Серхио Перес«Ред Булл»+17,841
3.Карлос Сайнс«Феррари»+26,886
4.Джордж Расселл«Мерседес»+29,140
5.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.13,256
6.Шарль Леклер«Феррари»+1.14,936
7.Эстебан Окон«Альпин»+1.15,640
8.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.18,107
9.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.32,181
10.Александер Албон«Уильямс»+1.41,900
11.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.43,078
12.Ландо Норрис«Макларен»+1.44,739
13.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.45,217
14.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.46,252
15.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.47,163
16.Кевин Магнуссен«Хаас»+ 1 круг
17.Мик Шумахер«Хаас»+ 1 круг
18.Николас Латифи«Уильямс»+ 1 круг
19.Валттери Боттас«Альфа Ромео»сход
20.Льюис Хэмилтон«Мерседес»сход
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022