«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: смотреть онлайн матч Бундеслиги, прогнозы и ставки

2 сентября в Дортмунде состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Начало встречи запланировано на 21:30 мск.



Семак: в воскресенье со «Спартаком» будет сложнее, чем в Суперкубке.



Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк». В шести из семи последних очных встреч забивалось не менее трёх голов.



Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех «Боруссии» Дортмунд в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Победа «Хоффенхайма» оценена в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.



Букмекеры считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.15.



Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.43. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.85.

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