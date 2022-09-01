«Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Холанд в «Ман Сити», Аллер в больнице. Тащит Ройс

2 сентября состоится матч 5-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех «Боруссии» Дортмунд в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Победа «Хоффенхайма» оценена в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» 2 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.15. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.43. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.85.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» (02.09.2022)

Матч 5-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» состоится 2 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 21:30 мск. Смогут ли чёрно-жёлтые под руководством Эдина Терзича отстоять чемпионские амбиции и продолжить погоню за «Баварией»? Разбираемся вместе.

«Боруссия» в прошлом розыгрыше Бундеслиги смогла составить «Баварии» достойную конкуренцию в чемпионской гонке. Правда, хватило «шмелей» лишь на осеннюю часть сезона. Команда ещё при Марко Розе и Эрлинге Холанде завершила сезон на втором месте. Отставание от вечного чемпиона составило восемь очков.

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В межсезонье руководство клуба решило прибегнуть к перестановкам на тренерском мостике. Попрощались с Марко Розе, возглавил «Боруссию» Эдин Терзич. Под началом молодого немецкого специалиста команда уже играла в конце сезона-2020/2021. Тогда он уберёг чёрно-жёлтых от провала, финишировал на третьем месте в чемпионате и выиграл Кубок Германии.



Дортмундцы продолжают играть по схеме 4-2-3-1, владеют мячом в среднем 54,3% игрового времени (шестой показатель). Лишь в матчах с более слабыми соперниками играют с позиции силы. В иных случаях они предпочитают играть от обороны с использованием элементов широкого билд-апа. Футболисты проводят 43% игрового времени в центре поля. За счёт высокого прессинга выполняют в среднем по 18,8 отбора и делают по 10,5 перехвата мяча (четвёртый и десятый результаты в Бундеслиге). Пропустили лишь три мяча, только у «Баварии» меньше.

В сравнении с прошлым сезоном команда стала активнее действовать впереди. Игроки наносят в среднем по 13,8 удара, из которых 5,3 — в створ ворот (седьмые показатели). В стартовых четырёх турах чёрно-жёлтые забили семь голов, и это на 0,24 больше от показателя xG (ожидаемых голов). А ведь летом команду покинул Эрлинг Холанд, который в прошлом сезоне набрал 29 (22+7) очков по системе «гол+пас».

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У потенциальной замены норвежца – ивуарийского нападающего Себастьена Аллера — обнаружили опухоль яичка. Форвард уже много пропустил и ещё пропустит половину осенней части сезона. На этом фоне команда из Дортмунда неплохо справляется с задачами в атаке.

Летом «Боруссию», помимо игроков глубокого резерва в лице Марвина Хитца, Романа Бюрки и Штеффена Тиггеса, также покинули Дан-Аксель Загаду, Марсель Шмельцер, Аксель Витсель, Мануэль Аканджи и, собственно, Эрлинг Холанд. В обратном направлении проследовали Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Салих Озджан, Антони Модест, Карим Адейеми и Себастьен Аллер. Большинство из них интегрировалось в игровые схемы Эдина Терзича.



«Хоффенхайм» за два сезона под руководством Себастьяна Хёнесса не добился заметного турнирного прогресса. Прошлый сезон, как и предыдущий, команда завершила у экватора турнирной таблицы. Летом на смену ему был назначен Андре Брайтенрайтер. Перестановки пошли команде на пользу.



«Деревенские» перешли на схему 3-5-2, при необходимости перестраиваются на оборонительный лад 5-3-2. Несмотря на то что 75% игрового времени команда проводит в первых двух зонах (31% времени – оборонительная, 44% – центр поля), она достаточно активно действует у штрафной соперников. Игроки выполняют по 14 ударов, из которых 5,8 — в створ ворот (шестой и четвёртый результаты), забили восемь голов. Только три клуба имеют лучшую результативность.

Летом ряды сине-белых покинули Ховард Нордтвейт, Клаусс, Костас Стафилидис, Мият Гачинович, Саркис Адамян, Флориан Гриллич и Давид Раум. Подписав Финна Оле Беккера, Стэнли Нсоки, Гришу Прёмеля, Озана Кабака и Эдуарду Куарежму, руководство клуба качественно возместило кадровые потери.

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В шести очных встречах из семи последних команды забивали три гола или больше. «Боруссия» Дортмунд и «Хоффенхайм» на стартовом отрезке демонстрируют неплохую результативность, подкрепляя вероятность результативного сценария. Эдин Терзич уже раз оступился в родных стенах и в грядущем матче постарается не допустить очередной потери очков. Отсюда ставка на 1Х через тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» 2 сентября 2022 года

Обе команды неплохо стартовали. После четырёх туров они расположились в зоне еврокубков, отставая от лидеров лишь на одно очко. И «Боруссия» Дортмунд, и «Хоффенхайм» демонстрируют результативный футбол, а очные встречи в последнее время часто сопровождались голевой перестрелкой. «Шмели» очень хороши в родных стенах. В прошлом сезоне они были вторыми по набранным очкам в домашних матчах. При таких раскладах напрашивается ставка на 1Х через тотал больше 2.5 гола за 1.72.



Ставка: «Боруссия» Д не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 1.72.

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