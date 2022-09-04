«Милан» — «Интер»: результат матча чемпионата Италии, кто победил, какой счёт

«Милан» обыграл «Интер» в пятом туре итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась волевой победой хозяев — 3:2.
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На 21-й минуте счёт открыл хорватский полузащитник «Интера» Марсело Брозович, ему ассистировал аргентинский хавбек Хоакин Корреа. Ответный мяч «россонери» забил на 28-й минуте португальский нападающий Рафаэл Леау, голевую передачу оформил Сандро Тонали.
Вывел «Милан» вперёд на 54-й минуте французский форвард Оливье Жиру, результативный пас на счету Леау, который через шесть минут, завершив контратаку, оформил дубль. На 67-й минуте «Интер» вновь приблизился к «Милану» – отличился боснийский форвард «нерадзурри» Эдин Джеко, результативную передачу исполнил защитник Маттео Дармиан.
После пяти туров у «россонери» 11 очков, у «нерадзурри» — девять. В следующем матче чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Сампдорией», а «Интер» сойдётся с «Торино».
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