Чимаев — Диаз, UFC 279: где и когда бой, кто победит, какие прогнозы экспертов

В ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. Начало поединка — не ранее 7:00 мск.



Прогнозы на все матчи теперь в одном месте.



Букмекеры считают явным фаворитом боя Чимаева, сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.09. Шансы Диаза оценили коэффициентом 8.10, а на ничью можно поставить за 85.00.



На счету 28-летнего Чимаева 11 побед в 11 боях. Свой последний поединок он провёл в апреле 2022 года. Он выиграл у Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.



37-летний Нейт Диаз имеет рекорд 20 побед и 13 поражений. Его последний бой датирован июнем 2021-го. Тогда Диаз уступил единогласным решением судей Леону Эдвардсу.

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