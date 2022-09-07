«Интер» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.80 на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.80.
В «группе смерти» важен каждый тур, поэтому расслабляться не стоит. Хозяева попробуют остановить действующего чемпиона Германии, который считается явным фаворитом даже на чужом поле.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов в одном месте.
Огромные надежды Симоне Индзаги возлагает на Лукаку, но бельгиец травмирован и, к сожалению, не примет участия в этой встрече. Настроение у итальянцев вряд ли хорошее. В недавнем дерби «змеи» встречались с «Миланом» и проиграли со счётом 2:3. Это уже второе поражение за пять туров.
Для претендента на скудетто, конечно, многовато. Радует только то, что «Интер» действует результативно. Все пять встреч в Серии А с его участием заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. В последних трёх противостояниях фиксировалось не менее четырёх голов.
В этом плане «Бавария» не против поиграть в открытый и зрелищный футбол. Левандовски ушёл, и теперь шанс проявить себя получили другие атакующие игроки. В Бундеслиге они уже забили 17 мячей, опередив все остальные клубы. Пара осечек есть, но дело, скорее, в реализации и великолепном Яне Зоммере.
Как бы то ни было, в Лиге чемпионов мюнхенцы никогда не валяют дурака. Другие топ-клубы могут допускать осечки, но «Бавария» практически всегда набирает как минимум 15 очков. А иногда и все 18. Гостевая победа над прямым конкурентом в «группе смерти» — отличный способ создать внушительный задел.
«Интер», конечно, опасен, но на старте сезона выглядит не лучшим образом. Даже по собственным меркам. Если с реализацией всё будет нормально, немцы добудут в Милане победу с разницей в два-три мяча.
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