«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.32.



«Первый домашний матч казанцев обязывает команду побеждать. Никак иначе. Учитывая нестабильность и большое количество «звёзд» под одной крышей, «Ак Барс» пока что не внушает доверия и может запросто проиграть самому себе, как это было в игре с «Динамо».



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Если это случится в первой домашней встрече, болельщики могут устроить митинг и поделиться со Знарком неприятными репликами.



«Адмирал» в двух матчах забросил пять, пропустил четыре, заработал 13 удалений. Если не знать очную историю этой пары, можно решить, что у моряков нет шансов против команды с громкими именами. Но казанцы предыдущие два матча в домашних стенах выиграли с натяжкой. Меняются игроки и тренеры, но лучше не становится.



Состав «Адмирала» можно назвать крепким для ВХЛ, но для широкомасштабных задач в КХЛ как минимум не хватает тренера с гибким и современным мышлением. С другой стороны — Тамбиеву проще заставить своих игроков думать об обороне, чем Знарку, к примеру, — Шипачёва или Войнова. В составе казанцев много хоккеистов с красивой в прошлом статистикой, но мощной «печкой» эти игроки никогда не отличались.



Во что играет «Ак Барс», сказать сложно, рояль не настроен, пока нет единства, Радулов катается по звеньям, кричит на партнёров, его впечатывают в борта.



Сочетание Шипачёв — Кагарлицкий выглядит поинтереснее и свежее с Галиевым, чем с Радуловым. Возможно, Александру нужно больше времени для адаптации, а возможно, это и есть его лучшая нынешняя форма.



Ещё в прошлом сезоне Галимова называли будущим «Ак Барса», а при Знарке парня забили в четвёртое звено, хотя по скорости и активности Радулову было бы там удобнее. Понятно, что в команде перестройка, Знарок выкраивает свои схемы и ищет решения, но это также означает, что быстрых результатов не стоит ждать.



Игра с «Адмиралом» будет тяжёлой, закрытой, вязкой. Но выберу победу казанцев, учитывая их зыбкое положение на старте чемпионата и поддержку болельщиков», — сказала Миронова.



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