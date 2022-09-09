«Ак Барс» — «Адмирал»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

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В составе победителей в основное время гол забил форвард Александр Радулов на 12-й минуте, ему ассистировали Станислав Галиев и Кирилл Семёнов. У «Адмирала» шайбу забросил нападающий Александр Горшков с пасов Антона Берлёва и Либора Шулака.



В овертайме победный гол забил форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв, голевой пас на счету Станислава Галиева.

«Ак Барс» одержал вторую победу в сезоне, ранее обыграв ЦСКА (5:1). «Адмирал» потерпел третье поражение, также на счету дальневосточников одна победа.

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