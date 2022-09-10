Эксперты оценили шансы «Кадиса» не проиграть «Барселоне» в чемпионате Испании

10 сентября состоится матч 5-го тура Примеры «Кадис» — «Барселона». Начало игры запланировано на 19:30 мск.
Прогнозы на главные матчи дня — здесь.
Игра состоится в Кадисе на стадионе «Нуэво Мирандилья».
Явным фаворитом встречи считается «Барселона»: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех команды из Кадиса оценён в 14.10. Ставки на ничью принимаются за 6.55.
Если «Кадис» не проиграет, зайдёт коэффициент 4.30. Это примерно 23% вероятности.
Аналитики ждут от встречи в Кадисе обилия голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.96. Гол «Барселоны» идёт с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.15.
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