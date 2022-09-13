«Спортинг» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Спортинг» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Спортинг» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.44.
«Спортинг» очень грамотно сыграл в Айнтрахте в первом матче. Сразу взял игру под свой контроль, почти ничего не позволил у своих ворот, а после перерыва, когда хозяева стали больше раскрываться, наказал их за это. И так три раза.
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Думаю, что и против «Тоттенхэма» лиссабонцы сыграют максимально организованно и как минимум в первом тайме будут владеть инициативой.
«Шпоры» в этом сезоне не форсируют события. Отдают мяч сопернику и ждут возможности для контрвыпадов. В гостевых играх такой подход у Конте пока неизменен. Любопытна статистика угловых в первых таймах трёх выездных матчей этого сезона у «шпор» — в играх с «Челси», «Ноттингем Форест» и «Вест Хэмом», то есть за 135 минут лондонцы не подали ни одного углового. Это, в общем-то, красноречиво говорит о том, как команда себя ведёт по умолчанию.
Предположу, что примерно так всё будет и на этот раз. «Спортинг» будет выглядеть активнее до перерыва и, вполне возможно, после. Ну а там как повезёт. У «шпор» при не самой убедительной игре с везением пока всё в порядке», — сказал Петросьян.
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