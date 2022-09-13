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Экспресс на сегодня, 13 сентября 2022, лучшие прогнозы на Лигу чемпионов, бесплатные экспрессы на футбол, Лига чемпионов

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 8.00: Клопп реабилитируется, Азмун — нет
Пётр Кондаков
Экспресс на Лигу чемпионов 13 сентября 2022 года
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Хави не заставит болельщиков вспоминать о прошлом сезоне.

Лига чемпионов набирает обороты. 13 сентября стартует 2-й тур группового этапа. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.00 на матчи Лиги чемпионов.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» 13 сентября

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
13 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды

Неделю назад «Ливерпуль» получил громкую оплеуху на стадионе «Диего Армандо Марадона». «Наполи» Лучано Спаллетти воспользовался проблемами команды Юргена Клоппа и разорвал «Ливерпуль» в контратаках. 4:1 даже не отражает соотношение сил в том матче – «Наполи» мог забивать намного больше.

У «Ливерпуля» была целая неделя для того, чтобы прийти в себя. Из-за смерти королевы Елизаветы II на выходных был отменён тур АПЛ. Учитывая переполненный лазарет красных и ограниченные возможности в ротации игроков полузащиты, Юрген Клопп может теперь спокойно выставить примерно тот же состав, что и неделей ранее.

Президент «Баварии» дал прогноз на матч с «Барселоной».

Неделя подготовки к матчу не пройдёт даром для «Ливерпуля». «Аяксу» после серии побед над середняками и аутсайдерами Эредивизии будет некомфортно играть против команды, практикующей агрессивный высокий прессинг. Амстердамцы, что называется, попадут под горячую руку после позорного матча «Ливерпуля» в Неаполе. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно за 2.30.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» 13 сентября

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
13 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания

Мюнхенская «Бавария» уверенно выиграла в 1-м туре Лиги чемпионов у «Интера». Тем не менее в Бундеслиге хозяева третий матч подряд завершили вничью. Такого не было уже давно. Как итог — только третье место в турнирной таблице, причём ещё два клуба отстают лишь по дополнительным показателям.

Пока у подопечных Нагельсмана есть проблемы с концентрацией и возникают провалы в обороне. Впрочем, говорить о каких-то турнирных проблемах сложно. До лидирующего «Униона» всего два очка, а запас в уровне исполнителей по-прежнему колоссален. Никто не сомневается, что очередное золото останется в Мюнхене.

Иное дело — качество игры. Даже далеко не самый сильный соперник «Штутгарт» дважды нашёл брешь в защитной линии мюнхенцев. «Барселона» в последних играх действует надёжно в защите и пачками создаёт и реализует голевые моменты. У Хави и его команды есть отличный шанс одолеть соперника и завершить неудачную серию. Рекомендуем изучить ставку «победа «Барселоны» или ничья» за коэффициент 1.92.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико» 13 сентября

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
13 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания

У «Байера» восемь матчей в текущем сезоне и в них всего одна победа на поле «Майнца». Теперь ещё есть ничья на поле «Герты», но это явно не те результаты, с которыми можно на что-то претендовать в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Немцы никак не выберутся из кризиса, и Херардо Сеоане можно начинать переживать за своё рабочее место.

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«Атлетико» допустил несколько ошибок на старте сезона и не во всех матчах выглядел убедительно, но если сравнивать с «Байером», то это небо и земля. Гости и выше классом, и форма у них сейчас гораздо лучше, есть всё, что необходимо для победы. Но если не рисковать, то можно ограничиться просто нулевой форой на гостей за 1.80.

Альтернативный вариант с аккуратным коэффициентом — ИТМ 1.5 гола «Байера» за 1.60. «Атлетико» много не пропускает, а «Байер» на старте сезона выглядит слишком лихорадочно. Трудно поверить, что немцы забьют команде Диего Симеоне больше одного мяча.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 13 сентября 2022 года

Ставка 1: победа «Ливерпуля» над «Аяксом» с форой (-1.5) за 2.30.

Ставка 2: победа «Барселоны» или ничья в матче с «Баварией» за 1.92.

Ставка 3: победа «Атлетико» в матче с «Байером» с форой (0) за 1.80.

Общий коэффициент: 2.30 Х 1.92 Х 1.80 = 7.95.

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